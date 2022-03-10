عاجل- الحكومة تعلن ضوابط قبول الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، النتائج التى انتهت إليها اللجنة التى شكلها وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بقرار وزارى، من مسؤولى القطاعات والمجالس المعنية بالوزارة؛ لدراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسى، ودراسة كافة الجوانب التعليمية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التى تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، وتنفيذا لهذه التوجيهات.

ووافق مجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفى لوزارة الهجرة، على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقًا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24/2/2022 فى كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المُحول إليها الطالب فى مصر، عن عام دراسى كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.

وأشارت الضوابط والشروط إلى أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكى يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب فى المُقررات التى درسها من خلال اختبار مركزى يجرى لطلاب الطب البشرى والصيدلة بكليتى الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتى طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسى للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التى يختار الطالب الالتحاق بها.

وتضمنت الضوابط والشروط أيضاً أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التى يرغب فى التحويل إليها مباشرة، على أن يُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية فى العام الجامعى 2021/2022، وشهادة بالمقررات التى درسها ومُحتواها العلمى لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسى، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسى من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمى، وفى حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما.

كما لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التى تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى، وعلى الطلاب الراغبين فى التحويل، تقديم ما يُثبت الإقامة الفعلية -أثناء الدراسة- فى دولة أوكرانيا قبل 24/2/2022 بكافة طرق الإثبات، ويسرى هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية خلال العام الجامعى 2021/2022، نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها دولة أوكرانيا حاليا.

هذا بالإضافة إلى الالتزام بأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والمتمثلة فى أن يكون الطالب الراغب فى التحويل، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

وأن تكون الشهادات التى تمنحها الجامعة المُقيد بها الطالب بالخارج، مُعادلة لتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وأن يُقدم الطالب وولى أمره إقرارًا بصحة البيانات المُقدمة حول حالته الدراسية، ويلتزم الطالب بتقديم الوثائق الدالة على ذلك من جامعته خلال ثلاثة شهور من تاريخ التقديم، وفى حالة ثبوت عدم صحة بيانات الطالب الدراسية يُعتبر قبول أوراقه منعدما، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، هذا، ويُمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقا لأحكام القانون 162 لسنة 2018، والجامعات التى تم إنشاؤها باتفاقيات دولية فى جمهورية مصر العربية، وفقا لقواعد القبول بتلك الجامعات.

وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى طرحت استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين فى أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل الاستمارة التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين فى أوكرانيا الراغبين فى التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وبالفعل سجل البيانات أكثر من 2000 طالب، وتم موافاة وزارة التعليم العالى بكل البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالى فى هذا الشأن.