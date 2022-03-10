/684529/الرئيس-السيسي-يستقبل-رئيس-طاجيكستان-بقصر-الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان بقصر الاتحادية.

دوت الخليج الرئيس السيسي يستقبل رئيس طاجيكستان بقصر الاتحادية وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين. الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جديدة اليوم هذا و نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس ، 4 قرارات جديدة للرئيس السيسي. حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 62 لسنهة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية وسلاسل تجارية. وكما أصدر القرار رقم 63 لسنة 2033 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان تقريبا تعاد 4999.8 متر ربع ناحية أبو الريش القبلي محافظة أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي. أيضا القرار رقم 64 لسنة 64 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 4933.22 فدان تقريبا تعادل 20723645 متر مربع ناحية محافظة مطروح، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013. كما أصدر قرار رقم 65 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 6039.34 فدان تقريبا تعادل 2537.293 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

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