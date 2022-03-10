/684528/آمال-رزق-الله-أبطال-قواتنا-المسلحة-يتحملون-كلفة-مواجهة-الأخطار-المحدقة-بوطننا-وأمتنا

بعثت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد".

دوت الخليج

وأوضحت رزق الله، أن يوم الشهيد من أعظم أيام المجد والفخر في تاريخ أي أمة هو ذلك اليوم الذي تحيي فيه ذكرى شهدائها، وتخلد تضحياتهم في سبيل كرامة بلادهم وعزتها ومنعتها، وتستحضر بطولاتهم التي لا يمحوها الزمن أو تطوي ذكرها الأيام؛ فلم يعرف التاريخ الإنساني كله أجل ولا أشرف من الذين يهبون أرواحهم إلى أوطانهم، لأنهم يجسدون من خلال ذلك أنبل القيم والمبادئ والأخلاق في كل المجتمعات والثقافات والأديان والمعتقدات، وأكثرها تجرداً وسمواً.

آمال رزق الله: أبطال قواتنا المسلحة يتحملون كلفة مواجهة الأخطار المحدقة بوطننا وأمتنا

وأضافت عضو مجلس النواب، أن أبطال قواتنا المسلحة يتحملون كلفة مواجهة الأخطار المحدقة بوطننا وأمتنا، وينجحون في احتوائها ويحولون دون تحقيق أهداف مصادرها، كما أن شهداء مصرنا الحبيبة الذين فاضت أرواحهم في ساحات الحق والواجب الوطني هم تجسيد لالتزام الدولة بمسؤولياتها لدعمهم ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم، والدفاع عن حقهم في الاستقرار والتنمية والتقدم.

وأردفت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن مع كل إنجاز يتحقق على أرض مصر الغالية نستحضر تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولاتهم وندعو لهم بالرحمة والمغفرة .. لأنهم شركاء في كل خطوة نخطوها إلى الأمام، وفي كل نجاح يتحقق أو حلم يتحول إلى حقيقة.