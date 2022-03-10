/684527/عمرو-السنباطي-نستلهم-من-الشهداء-و-بطولاتهم-وتضحياتهم-الدروس-والعبر-للحاضر-و-المستقبل

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، و ممثل دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر، أن الاحتفال بيوم الشهيد رسالة لأجيال الحاضر و المستقبل، بأن الحفاظ على الوطن وحماية أمنه عقيدة راسخة.

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و قال السنباطي: يقع على عاتق الاجيال الحالية و القادمة مسئولية كبيرة، للحفاظ على الانجازات التي تمت بفضل تضحيات الشهداء، مشيدا برسالة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد، و التي قال فيها " أن أقل ما نقدمه للشهداء هو المحافظة على ما ضحوا بأرواحهم من أجله ".

عمرو السنباطي: الوطن لا ينسى من ضحى بنفسه لحماية الوطن ومقدراته و أمنه القومي

و أضاف السنباطي، أن الحفاظ على ما قدمه خيرة شباب مصر من أجل وطنهم، يكون بضرورة أن ينتبه الجميع خاصة الشباب لضرورة مواجهة الأخطار، و الحفاظ على الدولة المصرية و التصدي لكل ما يهدد أمنها و سلامتها في ظل التحديات الجديدة التي تشهدها المنطقة و العالم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية لا تنسى من ضحى من أجلها، و يذكرهم التاريخ و الاجيال القادمة فهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله، مضيفا:" تحية للشهداء و أسرهم حيث دفعوا أثمان غالية و قدموا أبنائهم فداء للوطن ".

و أضاف السنباطي: "نستلهم من الشهداء و من بطولاتهم وتضحياتهم الدروس والعبر للحاضر و المستقبل، و الوطن لا ينسى من بذل من ضحى بنفسه لحماية الوطن ومقدراته و أمنه القومي .

و أكد السنباطي، على أهمية القوة الناعمة في تخليد ذكراهم و توثيق تضحياتهم عبر الأعمال الدرامية و السينمائية، و توصيل الحقائق خاصة في مجال مكافحة الإرهاب للداخل و الخارج.

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية رسالة الرئيس التي قال فيها أن الدراما يجب أن تعرض تضحيات أهالي الشهداء الأعمال و نقل الحقائق للجميع، مشيرا إلى أهمية ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي،" لو الشئون المعنوية جابت القصص الحقيقية لكل شهيد، ستجدوا كنز من الوفاء والإنسانية يمكن تقديمه للناس عن شباب مصر الذين دفعوا ثمن كبير علشان نعيش".