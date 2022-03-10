/684524/عميد-طب-بني-سويف-100-جنية-غرامة-علي-المدخنين-داخل-المستشفي-الجامعي
قال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي ببني سويف ،ان إدارة المستشفي قررت تطبيق غرامات علي المدخنين من المواطنين المترددين علي المستشفي الجامعي بقيمة 100 جنية تحصل من خلال إيصال رسمي وتدخل خزينة المستشفي .
القرار جاء حفاظا علي صحة المرضي
وأضاف عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي، في تصريحات صحفية Jـ”دوت الخليج" أن القرار جاء حفاظا علي صحة المرضي وخوفا من وقوع أي حرائق وتطبيقا للقانون الذي يمنع التدخين داخل المؤسسات الحكومية وخصوصا المستشفيات ، مشيرا إلي أن أفراد الأمن تمكنوا من ضبط 230 مواطن مدخن خلال يوم وتغريمهم في الحال .
متابعة مستمرة لرعاية المرضي وتنظيم دخول الزائرين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
وتابع مرسي أن هناك متابعة مستمرة لرعاية المرضي وتنظيم دخول الزائرين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والتنبيه علي ارتداء الكمامات لمجابهة عدوي فيروس كورونا . اكتب إلى محمد شعبان
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