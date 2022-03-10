/684521/وفد-قطاع-الطب-الوقائي-يتفقد-عددا-من-المنشآت-الصحية-بالغربية

استقبل الدكتور عبد الناصرحميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، الدكتور عمرو قنديل ، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور حازم الفيل رئيس القطاع العلاجي الذي ترأس فريق متكامل من جميع إدارات قطاع الطب الوقائي والعلاجي بالوزارة، للمرور على جميع المنشآت الصحية بمحافظة الغربية .

دوت الخليج

وتفقد رئيس قطاع الطب الوقائي، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية، مستشفيات محافظة الغربية ، والمرور على أقسام العزل بالمستشفيات ، ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة العدوى وتشديد الرقابة على المنشأت الصحية ، تمت مناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المستشفيات والإدارات في المرحلة الحالية كما جرى استعراض نتائج مرور فريق الوزارة المختلفة .

كما عقد الدكتور عمرو قنديل والدكتور حازم الفيل ، اجتماعا مع ووكلاء ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات ، وذلك بقاعة المجلس المحلي .

المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. واستهلوا اجتماع بتوجيه الشكر لكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات على مستوى محافظة ، تقديراً لمجهوداتهم المستمرة في تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمرضى منذ بداية الجائحة.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

كما تابع خلال الاجتماع الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، واطلع على التقارير الدورية الخاصة ، فضلاً عن متابعة نسب تردد المرضى وتوزيعهم على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة، مؤكداً توافر كافة التجهيزات والمستلزمات والأدوية اللازمة بالمستشفيات.

كذلك متابعة تطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكداً على الالتزام بأحدث بروتوكولات العلاج في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية وفقاً للتحديثات الأخيرة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ، مقارنة بالموجات السابقة، فضلاً عن انخفاض نسب دخول المرضى للرعايات المركزة ومدة البقاء بها.

المرور الدوري على المستشفيات في كافة المراكز والمدن

كما وجه باستمرار المرور الدوري على المستشفيات في كافة المراكز والمدن لمتابعة مستوى الأداء الخاص بالفرق الطبية، ومتابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتجهيز المستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات ، مؤكداً تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم من خلال الخط الساخن للوزارة "105" أو من خلال خدمة الرسائل النصية