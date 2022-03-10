/684520/أمين-حماة-الوطن-بالدقهلية-يجتمع-بأمناء-المراكز-لمناقشة-خطة-العمل

عقد المهندس أحمد رعب، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية، مساء الأربعاء، إجتماعاً مع أمناء الحزب بمراكز المحافظة، لمناقشة خطة العمل فى الفترة القادمة واستعدادات الحزب لإستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة والخدمات التى تهم المواطنين .

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جاء ذلك بحضور اللواء أسامة ضلع أمين التنظيم بالمحافظة، وكل من اللواء محمد العيوطى، والدكتورة شيماء عبد الوهاب، والمهندس محمود أشرف مساعدى أمين الحزب، واللواء محمد العزب أمين الشئون القانونية، و حاتم الإتربى أمين أمانة المجالس النيابية، و خالد المرسى أمين أمانة العلاقات العامة .

وقال رعب، أنه حزب حماة الوطن كيان كبير يضم رجالا حملو على عاتقهم خدمة الوطن، وأن دوره الأول هو التعاون مع كافة الأمناء من أجل النهوض بالحزب بشكل أكبر وتحقيق الإنتشار والتواجد الأسرع فى كل أرجاء المحافظة، من خلال تفعيل كافة الأنشطة السياسية والإجتماعية وتفعيل الدورات التثقيفية، مؤكدًا على ضرورة تفعيل التقييم والمتابعة بكل مركز، وأنه سيستلم تقريرا بصفة دورية عن أنشطة كافة الأمان .

أهمية انتقاء أكفأ الكوادر الشبابية والنسائية المنضمين للحزب

وأشار رعب، إلى أهمية انتقاء أكفأ الكوادر الشبابية والنسائية المنضمين للحزب وتحقيق التواصل الإجتماعى الأمثل مع المواطنين، مؤكدا على أهمية العمل الدؤوب للوصول إلى الهدف المنشود وذلك من خلال كون المقرات الحزبية خلايا عمل تعمل بجدية دون توقف من أجل رفعة شأن الحزب . وعبر أمين الحزب، عن سعادته بهذا اللقاء مع أمناء المراكز موجهاً الشكر لكل الحضور، مشيراً إلى تكرار عقد الإجتماع بصفة دورية مستمرة من أجل مناقشة كافة المستجدات .