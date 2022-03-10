السفير المصري في لومي يستقبل المسئول عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في...

استقبل السفير أحمد عادل السماوي، سفير جمهورية مصر العربية في لومي، القس أنطوان بسادة، المسئول عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في توجو، بصحبة وفد كنسي من القاهرة وباريس.

هذا، وتناول اللقاء أنشطة الكنيسة في ضوء انتهاء أعمال البناء بها، واعتزام الكنيسة تنظيم عدد من القوافل الطبية من الكنيسة القبطية المصرية إلي توجو، فضلاً عن بناء وحدة طبية ملحقة بالكنيسة.