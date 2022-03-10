الرئيس السيسى يستقبل رئيس طاجيكستان بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، وذلك بقصر الاتحادية. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

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