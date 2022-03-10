وفد الطب الوقائى والعلاجى بوزارة الصحة يتفقد عددا من مستشفيات الغربية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، والدكتور حازم الفيل رئيس القطاع العلاجى، سير العمل فى مستشفيات محافظة الغربية، ومرا على أقسام العزل وتابعا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة العدوى.





وقام رئيس قطاع الطب الوقائى، والعلاجى، يرافقهما فريق متكامل من جميع إدارات قطاع الطب الوقائى والعلاجى بالوزارة بالمرور على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، واستعرضا نتائج مرور فرق الوزارة المختلفة، ومناقشة أهم التحديات والصعوبات التى تواجه المستشفيات والإدارات بالمحافظة فى المرحلة الحالية.

ووفقا لبيان صحفى أصدره الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، فقد عقد الدكتور عمرو قنديل والدكتور حازم الفيل، عقب الزيارة، اجتماعا مع وكلاء ومديرى الإدارات الصحية والمستشفيات، فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم توجيه الشكر لكافة الأطقم الطبية فى المستشفيات على مستوى المحافظة، تقديراً لمجهوداتها المستمرة فى تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمرضى منذ بداية الجائحة.

كما تابعا خلال الاجتماع الوضع الوبائى لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، واطلعا على التقارير الدورية الخاصة، فضلاً عن متابعة نسب تردد المرضى وتوزيعهم على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة، مؤكدين توافر كافة التجهيزات والمستلزمات والأدوية اللازمة بالمستشفيات.

وتابعا تطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، وتم التأكيد على الالتزام بأحدث بروتوكولات العلاج فى كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية وفقاً للتحديثات الأخيرة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مقارنة بالموجات السابقة، فضلاً عن انخفاض نسب دخول المرضى للرعايات المركزة ومدة البقاء بها.

ووجها باستمرار المرور الدورى على المستشفيات فى كافة المراكز والمدن لمتابعة مستوى الآداء الخاص بالفرق الطبية، ومتابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتجهيز المستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات.