رئيس اتحاد نقابات عمال البحرين يُشيد بمناخ الاستثمار الآمن فى مصر

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف، بمناخ الاستثمار الآمن الذى تشهده الدولة المصرية، إضافة للمشروعات العملاقة التى يستفيد منها العمال فى توفير فرص عمل جديدة وحياة كريمة فى المعيشة.





جاء ذلك خلال لقائه مع جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، بحضور حمدى عرابى مدير الشؤون العربية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ووفقا لبيان صحفى صدر عن اتحاد عمال مصر، اليوم الخميس، فقد أشاد يوسف أيضا بالمواقف المشهود لها من جانب اتحاد عمال مصر فى التنسيق والدعم والتواصل مع اتحاد البحرين وحرصه على استقرار المملكة والدفاع عنها فى كافة المحافل العربية والدولية ذات الشأن النقابى العمالى.

ومن جهته، أكد جبالى المراغى، عمق العلاقات مع الاتحاد الحر لنقابات العمال فى البحرين، مشيرا إلى أنه جار التنسيق لعقد لقاء مرتقب فى البحرين لمواصلة النقاش بشأن التحديات التى تواجه العمال وطرق مواجهتها، وتوحيد المواقف النقابية فى كافة المحافل العربية والدولية.

واتفق المجتمعون على أهمية تعزيز العلاقات بين عمال البلدين الشقيقين وتوحيد الرؤى، وتبادل المساندة والدعم فى كافة القضايا العربية ضد كل محاولات النيل من استقرارهما، وكذلك تقوية ودعم الاتحاد الدولى لنقابات العمال، والحفاظ على وحدته وتماسكه للارتقاء بأوضاع العمال العرب وتحسين ظروف معيشتهم.