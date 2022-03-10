الرعاية الصحية: غرف العمليات المركزية استقبلت 76 ألف بلاغ حالة طوارئ

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى.





وذلك لتفقد تطبيقات الطوارئ الصحية بمنظومة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وذلك بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وتفقدا الدكتور أحمد السبكى، والمهندسة غادة لبيب، الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بمقر فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، شاهدا خلالها تجربة استرشادية شملت محافظات (الأقصر - بورسعيد - الإسماعيلية)، وكيفية الربط إلكترونيًا بين غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ، وتحقيق التنسيق التام والسريع بين كل الجهات المعنية، لسرعة تقديم خدمات الطوارئ واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية فى أقل وقت ممكن.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه لأول مرة فى مصر تدار خدمات الطوارئ والأزمات من خلال غرف مركزية رقمية ذكية تربط إلكترونيًا بين المرافق الحيوية للدولة لسرعة التعامل مع الأزمات، ولافتًا إلى أنه تم تشغيل 18 غرفة عمليات مركزية وفرعية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمنشآت التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية"، منها 8 غرف عمليات مركزية وفرعية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، و 6 غرف عمليات مركزية وفرعية بالمنشآت فى الأقصر، و 4 غرف مركزية وفرعية بالإسماعيلية.

وأضاف، أنه تم التعامل مع أكثر من 76 ألف حالة طوارئ من خلال الغرف سالفة الذكر، منذ بداية التدشين للغرف فى إبريل من العام الماضى 2021 وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل اللحظى مع حالات الطوارئ فور تلقى البلاغات للحالات المرضية الطارئة ومصابى الحوادث بالمحافظات، والذى ساعد عليه إمكانات الغرف، والمزودة بأحدث الأجهزة المتطورة لتلقى وتوزيع المهام، ومتابعة الخدمات من خلال شبكة تكنولوجيا واستخدام أجهزة اتصالات حديثة، تحقق تقليل زمن الاستجابة وسرعة توجيه المريض أو المصاب إلى أقرب وأنسب مستشفى للعلاج.

وتابع: أن الجهود تتضمن أيضًا إنشاء نظام معلوماتى رقمى محدث لكافة إمكانيات الرعاية المركزة والحضانات وبنوك الدم والأدوية والمستلزمات والقوى البشرية العاملة بتلك الأقسام بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وعرض تلك المعلومات على لوحة عرض بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يتيح سرعة ودقة القرارات الطبية لعمليات إحالة المصابين والمرضى طبقًا لتلك المعلومات، إلى جانب إنشاء نظام مؤشرات أداء لقياس كفاءة وسرعة المستشفيات فى الاستجابة والتعامل الفورى مع الأزمات والأحداث الطارئة.

وأكد السبكى، دور وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مجتمع رقمى وتنفيذ استراتيجية الدولة فى تحقيق التحول الرقمى للقطاعات المختلفة للدولة، ومنها القطاع الصحى بمصر، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية، وبناء القدرات الرقمية لمتلقى ومقدمى الخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، واستحداث بعض النظم والتطبيقات التى تساعد على رفع جودة الخدمات، مما يضمن تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتحسين جودة وكفاءة أداء الخدمات الصحية للمواطنين بسرعة ودقة عالية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030.

فيما أعربت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، عن سعادتها لما تشاهده من تميز وتطور مؤسسى يزداد يومًا بعد يوم وطفرة بالقطاع الصحى فى مصر، وجهود هيئة الرعاية الصحية وأثرها على سرعة تطور الرعاية الصحية بالدولة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية وكوادر بشرية متميزة قادرة على إحداث التطور المؤسسى، ومساعدة الهيئة على تنفيذ خططها للتحول الرقمى للخدمات والاستجابة بشكل أفضل لتطورات الرعاية الصحية، وإتاحتها بشكل أكثر تميزًا، وبما يسهم فى النهاية بتقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن المصرى تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.