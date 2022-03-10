عاجل.. السيسى ورئيس طاجيكستان يستعرضان حرس الشرف بقصر الاتحادية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستعرض الرئيسان حرس الشرف وتم عزف السلام الوطنى والنشيد الوطنى لكلا البلدين. يذكر أن مجلس كلية الآداب بجامعة القاهرة وافق مؤخرا على منح الدكتوراه الفخرية لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان.

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