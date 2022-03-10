توقيع مذكرة تفاهم بين «آثار عين شمس» والمعهد القومى للبحوث الفلكية (صور)

جدة - نرمين السيد - وقعت كلية الآثار جامعة عين شمس، مذكرة تفاهم مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح الدماطى، عميد كلية الآثار، وإشراف والدكتور أحمد الشوكى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.





ووقع الدكتور محمد إبراهيم على المشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الآثرية ووزير الآثار الأسبق بالنياية عن الدكتور ممدوح الدماطى عميد الكلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشوكى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرازق النجار الأستاذ بقسم علوم الآثار وعدد من أعضاء هيئة التدرس وطلاب البكالوريوس والدراسات العليا. وكان فى استقبال وفد الكلية الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد ورؤساء الأقسام ولفيف من الباحثين. وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل المعلومات بين الجانبين، وتشجيع علم الآثار والبحث الأكاديمى والتعاون التكنولوجى فى الحفاظ على التراث الثقافى والطبيعى وإدارته، وتخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات الأكاديمية، والتدريب، والزمالات، وتبادل الموظفين، والمدارس (الصيفية / الشتوية)، ووحدات البحث فى إدارة التراث والمحافظة عليه للموظفين والعلماء والطلاب. وعقب ذلك تم تنفيذ تدريب عملى لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا لقسم علوم الاثار والحفائر على استخدام الأجهزة الرادارية والمسح الليزرى وأجهزة المسح المغناطيسى الكهربائى للكشف عن الآثار وتحليل مخاطر المواقع الأثرية.

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