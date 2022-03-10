ممثل مصر بـ«ألكسو» يرأس الاجتماع الأول للجنة العلوم والبحث العلمى

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا مقدما من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية، حول فعاليات الاجتماع الأول للجنة الدائمة للعلوم والبحث العلمى، والتى تم تشكيلها برئاسة الدكتورة غادة عبدالبارى ممثلة عن جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وعضوية كل من (ليبيا، والسودان، والمغرب)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة البرنامج الأول (تعزيز دور البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى المجتمعات العربية وتفعيله)، والمتضمن تطوير سياسات العلوم والبحث العلمى والأفكار ودعمها، فضلا عن تعزيز دور الأخلاقيات العلمية والتكنولوجية فى المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مناقشة البرنامج الثانى "المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 فى المجتمعات العربية وتقليص الفجوة بين الدول العربية"، والذى يتضمن مشروع استخدام التطبيقات والبيانات الضخمة لدعم اتخاذ القرار، فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مشروع نشر ثقافة الابتكار والريادة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى مشروع التكنولوجيا الجديدة فى خدمة التنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع البرنامج الثالث "حماية البيئة والموارد الطبيعية فى الوطن العربى"، والمتضمن مشروع دعم أنشطة الشبكات التالية (الشبكة العربية لرصد مكونات البيئة البحرية، الشبكة العربية للأمن والأمان البيولوجى والكيميائى والإشعاعى، الشبكة العربية للأخلاقيات البيئية، شبكة المياه الجوفية وهيدرولوجيا الوديان والبرنامج الهيدرولوجى الدولى، الشبكة العربية للحد من مخاطر الكوارث).

ومن جانبها، قدمت الدكتورة غادة عبدالبارى عدة مقترحات ببنود لإدراجها ضمن أنشطة الألكسو للدورة المالية لعامى 2023 - 2024، من أهمها: مشروع مرتبط "بالتراث العالمى الطبيعى"، والذى يعد من أهم القضايا البيئية الرئيسية فى البرنامج الثالث، وإدراج العلوم الاجتماعية والإنسانية ضمن مشروعات الألكسو، وكذا إدراج "العلم المفتوح" ضمن مشروعات قطاع العلوم بمنظمة الألكسو، وذلك فى إطار توصيات المنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح، والذى عقد بجمهوية مصر العربية خلال الفترة من (21 - 22) سبتمبر 2021.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثانى للجنة اليوم 10 مارس الجارى، لوضع التصور النهائى للبنود المقرر إدراجها فى مشروع موازنة الدورة المالية 2023/2024، والأنشطة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى، تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذى للمنظمة فى الدورة الـ117 والمقرر عقدها بمقر الألكسو بتونس فى مايو 2022.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة الدائمة للعلوم والبحث العلمى خلال أعمال الدورة العادية الـ116 للمجلس التنفيذى للألكسو، خلال الفترة من (25 - 26) يناير 2022، والتى استضافتها المملكة العربية السعودية؛ لمناقشة مشروع موازنة الدورة المالية 2023/2024 والأنشطة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى بمنظمة الألكسو.