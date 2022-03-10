إجراءات الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة قيام المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، على أن يكون هناك تدخل فورى لمواجهة حدوث نقص فى أى سلعة.





وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع المحافظين، على ضرورة التأكد بصفة مستمرة أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أى مبالغة أو مغالاة فى تلك الأسعار، لافتا إلى أنه ستكون هناك أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع. وأشار فى الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على التبكير بموعد تدشين معارض "أهلا رمضان" لتصبح يوم 15 مارس الجارى بدلا من يوم 24 مارس، وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة، التى تتخللها تلك المعارض.

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