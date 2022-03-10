في برنامج «style talk».. مصمم نظارة الفنانة العالمية جينيفر لوبيز على قناة ON

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دوت الخليج

أحمد حمدي مصمم نظارة جينيفر لوبيز

يتكلم مصمم النظارات الشهير أحمد حمدي خلال الحلقة عن رؤيته لصناعة النظارات والفرق بين المصمم وبين صاحب ماركة عالمية، ويتطرق إلى أبرز نجاحاته في صناعة الموضة بمصر، وكذلك طريقة معرفة ستايل الشخصية عن طريق تصميم النظارة، حيث يؤكد «حمدي» خلال الحلقة أن النظارة تغير من شخصية الإنسان، ويذاع برنامج «style talk» الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه شيرين حمدي.

معلومات عن جينفير لوبيز

تبلغ من العمر 53 عام، وتلقب أحيانًا فقط بـ جاي.لو هي ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة. وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.وكما تعدّ أيضًا من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية فوفقا لمجلة «بيبول إن إسبانيول» فقد صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد، كانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004، لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014. باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

ولدت جنيفر لوبيز في 24 يوليو، 1969 في ضاحية كاسل هيل في برونكس في نيويورك. والداها هما غوادالوبي رودريغيز، وتعمل معلمة روضة، وديفيد لوبيز، وهو اختصاصي كمبيوتر. ولد أبواها في بورتوريكو، لدى جنيفر شقيقة كبرى وهي ليزلي، وشقيقة صغرى وهي ليندا، وتعمل كصحافية. أمضت جنيفر مسيرتها الأكاديمية بأكملها في المدارس الكاثوليكية.

قناة on tv

هي قناة ترفيهية فضائية مصرية خاصة تبث على القمر المصري النايل سات. تأسست في 6 من أكتوبر عام 2008 وكان يملكها رجل الأعمال التونسي طارق بن عمار والمصري نجيب ساويرس بنسب مختلفة حتى مايو 2016 حيث استحوذ عليها أحمد أبو هشيمة عن طريق شركته إعلام المصريين.

وتتميز القناة عن باقي القنوات بعرضها برامج متنوعة وحصرية، كبرنامج كلمة أخيرا تقدمها الاعلاميه لميس الحديدى للمناقشة كل الأخبار المتعلقة بالشأن المصري وايضا من البرامج المميزة برنامح اخبار on للمعرفة اخبار اليوم ومن الناحية الترفيهية فيوجد على قناه اون حصرى البرنامج السخر ابله فاهيتا لايف من الدوبلكس كل خميس وجمعه ويستضيف كل النجوم حصريا وبرنامج رجل و2ستات هو برنامج يناقش العديد من قضايا المجتمع تقدمها الاعلاميه شريهان أبو الحسن والفنانة نهال عنبر والفنان سامح حسين والفنان أحمد صالح حسنى كما أن القناه تتميز بالمسلسلات الحصريه مثل مسلسل نصيبى وقسمتك 4