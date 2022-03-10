وزير الزراعة: لا يوجد عجز في أي سلعة..وكل المنتجات موجودة فى منافذ الوزارة

/684516/وزير-الزراعة-لا-يوجد-عجز-في-أي-سلعةوكل-المنتجات-موجودة-فى-منافذ-الوزارة

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة إرتفاع الأسعار، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، ومسئولي الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع بالوزارة، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

دوت الخليج

تخفيض السلع استعدادا لرمضان

وزير الزراعة اكد انه لا يوجد عجز في اي سلعة وسوف يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، فضلا عن توفير اللحوم البلدي والدواجن وبيض المائدة والسلع الاساسية، وذلك بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاها بالاسواق كما تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في الأسواق بأسعار مخفضة .

وأضاف القصير أن ذلك يأتي بهدف الحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الاقبال على السلع والمواد الغذائية استعدادا للشهر الكريم.

واشار الوزير الى انه تم التنسيق مع السادة المحافظين على مستوى الجمهورية، للتوسع في انشاء منافذ وشوادر للبيع، بالمحافظات يتم فيها عرض هذه السلع والمنتجات، وخاصة في المناطق الفقيرة والشعبية والنائية.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أمس خلال المؤتمر الصحفي مع عدد من الوزراء، ان مصر تسير بخطى قوية نحو تأمين اكبر قدر من احتياجاتنا,مضيفا :" كل ما كان لدينا قدرة على تأمين احتياجاتنا الذاتية كل ما كنا فى مأمن من اخطار زيادات الاسعار فى العالم كله ".

واشار مدبولى انه تم بالفعل البدأفى تنويع مصادر استيراد الاقماح وقال :" نحن نؤمن ان يكون لدينا اكتر من مصدر للاقماح وليست قاصرة على دول بعينها ". وتابع أن مصر أضافت 400 ألف فدان لرقعة زراعة القمح مقارنة بالعام الماضي، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واردف مدبولى :"احنا استهدفنا اننا نجمع من الموسم المحلى 5 مليون وده اتفاق مع وزارة المالية لصرف الاعتمادات المالية للفلاحين علشان الفلاح ياخد فلوسه على طول ."

واكد مدبولى على وجود رقابة مشددة للاسواق لضمان عدم ارتفاع الاسعار , موضحا وجود تنوع كبير فى الذرة "نفس الكلام ينطبق على الذرة لان الذرة احد المكونات الاساسية وبيدخل فى مكونات اعلاف الدواجن ."

وقال مدبولى انه سيتم البدأ فى توفير السلع داخل الاسواق من خلال معارض اهل رمضان بتخفيضات وعروض كتيرة ومميزه للسلع, وتابع :" عندنا 250 شركة لتوفير جميع السلع لتوفير اكتر من 1300 مجمع استهلاكى و500 منفذ من منافذ جمعيتى بالاضافة للقوافل المتنقلة, وجهود القوات المسلحة فى توفير كل هذه السلع من خلال المعارض الثابته والقوافل المتنقلة" . واكد مدبولى على استمرار الدولة فى توفير السلع والاحتياطى الاستراتيجى.