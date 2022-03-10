/684514/اليوم-حفل-عبد-الباسط-حمودة-في-ساقية-الصاوي-لأول-مرة

يستعد المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة حفل غنائي اليوم ولأول مرة، بساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً ومن المتوقع أن تحظى الحفلة بإقبال جماهيري كبير، وتكون تحت شعار “كامل العدد”.

دوت الخليج يرصد لكم إحياء عبد الباسط حمودة لحفل غنلئي في ساقية الصاوي اليوم الموافق 10 من مارس الجاري وذلك خلال السطور القادمة.

عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي

يحيي اليوم المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك لأول مرة بقاعة النهر، وأعلنت ساقية الصاوي عن أسعار تذاكر الحفل التي تم تقسيمها إلى 5 فئات هي: “250، 300، 350، 400، 450”.

وقد كشف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن الأصوات التي يحبها من مغنيي المهرجانات في لقاء تلفزيوني سابق له، كما أعلن عن مفاجأة في رمضان القادم.

وقال عبد الباسط: بحب اسمع مسلم وعمر كمال، وحسن شاكوش، ومن بعدهم حمزة الصغير.

وأكد المطرب الشعبي عبد الباسط أنه سيشارك في موسم رمضان القادم، وقال: في مفاجأة للجمهور في رمضان القادم، وأتمنى أن تنال إعجاب محبيني.

فيلم نصي الحلو

وقد شارك المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في فيلم «نصي الحلو» الذي من بطولة رامز جلال، وكان عبد الباسط مشترك فيه بالتمثيل والغناء الشعبي، وفيلم «نصي الحلو» يشارك فيه عدد من ملوك الكوميديا مثل: محمد ثروت، حمدي الميرغني، تاراعماد وويزو، والفليم من تأليف لؤي السيد، وللمخرج محمود كريم.

عبد الباسط حمودة وعمر كمال

ومن الجدير بالذكر، حلول عبد الباسط حمودة وعمر كمال، كضيفين على برنامج «ملوك الترند» الذى يقدمه الزميل عادل عبد الله على شاشة تليفزيون اليوم السابع، على هامش تصوير كليب «ضيعنا»، وكشفا عن كواليس الكليب، والصعوبات التي واجهتهما، وتحدث عمر كمال عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب عدم اكتمال خبرته في عالم الموسيقى والغناء.

شقيق الفنان عبد الباسط حمودة لـ دوت الخليج: اخويا مثلي الأعلى

وعلى صعيد آخر، قد صرح شقيق عبد الباسط حمودة لـ دوت الخليج وقال: سبب شهرة اخي عاد عليا بشكل كبير فأنا معروف بشقيق حمودة وانا مشهور في الاحياء الشعبيه الذي تنتمي اكثر للفن الذي أقدمه فهو يعبر عن الناس وما يشعرونه.