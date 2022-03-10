/684512/ميناء-دمياط-يتداول-28-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-خلال-24-ساعة

دوت الخليج

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و665 طنا، تشمل 5700 طن فوسفات، و12420 طن يوريا، و3545 طن رمل.

ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

وأشار إلي أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و630 طنا، تشمل 4883 طن قمح، و2433 طن خشب زان، و500 طن زيت طعام، و6939 طن أبلاكاش، و6478 طن حديد، و7400 طن خردة، وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 704 حاويات مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وأسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسلوفينيا وسريلانكا وانجلترا وفيتنام ومالطا وأمريكا وألمانيا والهند، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 426 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2595 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 110 آلاف و133 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131 ألفا و867 طنا، كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدما قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4488 شاحنة.