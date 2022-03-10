/684511/لإقامة-مناطق-لوجيستية-وسلاسل-تجارية-الرئيس-السيسي-يصدر-4-قرارات-جديدة-اليوم

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس 10\3\2022، 4 قرارات جديدة للرئيس السيسي.

دوت الخليج

4 قرارات جمهورية جديدة اليوم

حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 62 لسنهة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية وسلاسل تجارية.

وكما أصدر القرار رقم 63 لسنة 2033 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان تقريبا تعاد 4999.8 متر ربع ناحية أبو الريش القبلي محافظة أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي.

أيضا القرار رقم 64 لسنة 64 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 4933.22 فدان تقريبا تعادل 20723645 متر مربع ناحية محافظة مطروح، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013.

كما أصدر قرار رقم 65 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 6039.34 فدان تقريبا تعادل 2537.293 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

يذكر أن الرئيس السيسى ، صدق أمس الأربعء على 4 قوانين جديدة، من بينها القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء المنشأة بالقانون رقم 14 لسنة 1976بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة. كما صدق الرئيس السيسى على إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية.