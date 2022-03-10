موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعداداً لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي

/684510/موسيماني-يحاضر-لاعبي-الأهلي-استعدادا-لمباراة-صن-داونز-الجنوب-إفريقي

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني بالنادي الأهلي محاضرة للاعبي الفريق اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب نادي كايزر تشيفز، بعد الاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمران من جانب الجهاز الإداري للفريق.

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة سجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث، بعد عرضية من علي معلول تغالط شريف إكرامي ليستغلها الأول ويسجل الكرة في الشباك.