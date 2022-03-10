تدريبات استشفائية لمحمد هاني استعداداً لمواجهة صن داونز

/684507/تدريبات-استشفائية-لمحمد-هاني-استعدادا-لمواجهة-صن-داونز

قال أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، قال إن محمد هاني لاعب الفريق سوف يؤدي تدريبات استشفائية على هامش مران الأول للفريق الذي يقام اليوم في جنوب إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أوضح أن محمد هاني سوف يخضع للمزيد من الفحوصات بعد أن اشتكى من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري.

لم يتمكن رئيس الأهلي من حضور اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى أمس، وكذلك متابعة المباراتين الأخيرتين أمام المريخ السوداني وبيراميدز في ملعب الأهلي we السلام، نظرًا لحصوله على قسط من الراحة بناء على تعليمات الطبيب المعالج، الذي طلب منه الابتعاد بشكل مؤقت عن أية ضغوط أو أعمال تسبب له الإرهاق في الفترة الحالية.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح امس إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.

وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة