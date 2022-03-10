صحيفة كويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الخميس، البيان المصرى السعودى المشترك فى ختام زيارة الرئيس السيسى للمملكة العربية السعودية وتصريحات الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة «يوم الشهيد».

ففي صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان "السيسي ومحمد بن سلمان: الأمن العربي جزء لا يتجزأ وعزمهما على بلورة مواقف مشتركة تحفظ لمصر والسعودية أمنهما واستقرارهما" قالت الصحيفة إن بيان مصري - سعودي أكد في ختام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى العاصمة السعودية الرياض على أن الأمن العربي جزء لا يتجزأ، فيما اكد السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما .

وأضافت الصحيفة أنه وفق البيان المشترك أكد السيسي والأمير محمد بن سلمان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين والمنطقة .

وفي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسي في «يوم الشهيد»: راية مصر لن تنتكس أبداً " قالت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص الدولة على البناء والتنمية بالتوازي مع محاربة الإرهاب .

وأضافت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،قال في كلمة مرتجلة قبل إلقائه الكلمة الرسمية خلال الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة «يوم الشهيد» امس إن كل كلمة تخرج من أهالي الشهداء هي كلمة طيبة تعبر عن مدى تضحياتهم وحبهم للوطن، موجها الشكر والتقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد ومصاب على ثباتهم وتضحياتهم التي تدل على التفاؤل والحماس والإصرار على ضرورة محاربة الإرهاب مشيرا إلى أن هذا اليوم المشهود، هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار، من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، أو أي مواطن يؤدي دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن وإنما نكرم فيه أيضا، عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن، ويصلون الليل بالنهار، ليحيا شعب مصر العظيم، في سلام وأمان واستقرار ولتؤكد مصر أنها غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة ومنتصرة بعزة وكرامة، مؤكدا أن هذه الراية لن تنتكس أبدا، بإذن الله، ثم بفضل عزيمة هذا الشعب وأصالته وتضحياته.