وزارة التنمية المحلية: تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية

تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة الأنشطة والفعاليات التى تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات و تفعيل دورها فى تنفيذ أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الاوروبى لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

تابعت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة د.فاطمة الزهراء جيل جهود وحدة السكان بمحافظة قنا ، حيث نفذت الوحدة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة صناع الخير فعاليات القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة ” لمصر ” التى تنفذها مؤسسة صناع الخير ، بهدف توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لطلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية بمركز الوقف ، بقنا .

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا خلال زيارته للقافلة أن فعاليات القافلة بدأت منذ 20 فبراير الماضى تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى ، و تستهدف زيارة 42 مدرسة إبتدائية وإعدادية بمدينة الوقف والقرى التابعة لها ، وسوف تقدم خدماتها لعدد 20 ألف طالب وطالبة من طلاب هذه المدارس، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتى تأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدنى ، والقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتقديم الخدمات لمختلف فئات المواطنين .

وأضاف أن القافلة يشارك بها فريق طبي متخصص فى طب الأطفال من جامعة جنوب الوادى ، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على طلاب مدرسة العرب والنجاجرة للتعليم الأساسى بقرية المراشدة وسوف تستمر فعاليات القافلة لحين الإنتهاء من كافة المدارس المستهدفة . ، مضيفا أن الخدمات التي تقدمها القافلة تشمل الكشف على العيون وصرف الأدوية اللازمة للمرضى ، وكذلك إجراء العمليات والنظارات الطبية في حالة الاحتياج لذلك ، كما تشمل القافلة معمل تحاليل للأنيميا والسكر ، ويتم صرف الأدوية المناسبة في حالة تأكد اصابة اي طالب بهما أو أى منهما ، هذا بالإضافة إلى عقد ندوات توعية للطلاب وأهاليهم حول طرق الرعاية الصحية السليمة والوقاية من الأمراض والتغذية الصحية لضمان تنشئة الأطفال بصحة جيدة .

و قال رمضان الصغير مدير وحدة السكان بالمحافظة أنه منذ انطلاق القافلة تم زيارة ٢٠ مدرسة حتى الآن ، وتم توقيع الكشف الطبى على حوالي ١٢ ألف طالب ، كما يتم عقد ندوات توعية للطلاب وأهاليهم حول طرق الرعاية الصحية السليمة والوقاية من الأمراض والتغذية الصحية لضمان تنشئة الأطفال بصحة جيدة .