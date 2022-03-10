عاجل- إجراءات جديدة من التنمية المحلية لضبط الأسعار

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدى لمحاولات بعض التجار فى حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة فى الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.





كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة فى أسعار السلع والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع أجهزة وزارتى التموين والداخلية والجهات الرقابية المعنية وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بالتعاملات فى الأسواق وزيادة حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة استغلال الوسطاء.

وطالب شعراوى المحافظين بالتوسع فى إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خصوصا فى ظل اقتراب شهر رمضان المبارك ودعم إقامة التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك المعارض بجميع المراكز والقرى بالمحافظات.

كما وجه بتشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تعمل على توفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى بالمحافظة، مشددا على ضرورة تجهيز قائمة بالأماكن التى سيقام بها شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وشوادر بيع اللحوم فى جميع المحافظات.

وأوضح أن الوزارة ستقدم كل أوجه الدعم اللازم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرات الشبابية والمجتمعية فى المحافظات وسرعة حصولها على التصاريح اللازمة لعملها وتذليل أى معوقات تواجهها وذلك لتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة لصالح المواطنين وللتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودى الدخل على أن تتركز هذه المبادرات بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا مع ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة فى المبادرات وأن تكون حديثة التعبئة وبأسعار مخفضة، لافتا إلى أن الوزارة نظمت عدة معارض وأتاحت الفرصة لأصحاب المبادرات الشبابية والمجتمعية خلال الفترة الماضية لعرض السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية تماثل المعروض بالأسواق وبأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة كبيرة وحققت نجاحات كبيرة وإشادة من المواطنين بالمحافظات.

وطالب الوزير، المحافظين بالتنسيق مع مديرى الغرف التجارية ومديريات التموين للمشاركة فى المعارض وإتاحة السلع تخفيضات ملحوظة عن مثيلاتها بالأسواق مع ضمان التنوع والجودة فى السلع المعروضة حتى ترضى أذواق جميع المواطنين بالإضافة إلى تجهيز حملات مكثفة على الأسواق والمحال بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى، للتأكد من توافر كل السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار التى يتم الإعلان عنها وعدم تغييرها خصوصا فى كل المدن والقرى والأحياء، والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها.

وأشار شعراوى إلى وجود تنسيق وتعاون بصورة مستمرة بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين ومتابعة حركة الأسواق والأسعار أولا بأول.

وكلف وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بتلقى أية شكاوى أو مقترحات من المواطنين للسيطرة على أى زيادات غير مبرره فى أسعار السلع، موجها مسئولى مبادرة صوتك مسموع لتلقى الشكاوى من خلال صفحتها على الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected]".