إغلاق منشآت مخالفة وإزالة إشغالات خلال حملات بأحياء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين عدة حملات على الأسواق والمحلات التجارية والمقاهى، لضبط المخالفات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإعلاء سيادة القانون.





وذكر حى شرق الإسكندرية فى بيان، اليوم الخميس، أن الحملات أسفرت عن إغلاق وتشميع 7 منشآت تجارية لعدم الإلتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتحرير عدد 27 محضر مخالفة "تموين وصحة ورصد بيئى سلامة وصحة مهنية" وفرض غرامات بقيمة 28 ألف جنيه وضبط وإزالة 50 حالة إشغال. كما أغلق حى أول المنتزة 6 منشآت تجارية وتحصيل غرامات فورية بقيمة 13 ألف جنيه وضبط 60 حالة إشغال متنوعة. وقام حى الجمرك، بتحرير 5 إنذارات لمنشآت لتوفيق الأوضاع البيئية وتحسين بيئة العمل ومراعاة النظافة ورفع وإزالة 40 حالة إشغال، فيما أزال حى وسط 130 حالة إشغال بالطرق والميادين وفتح الطرق أمام حركة سير المشاه والسيارات.

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