عاجل- تحرك جديد من وزيرة الهجرة بشأن المصريين المغادرين أوكرانيا

وفى مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير البولندى ووجهت له خالص الشكر والامتنان على جهود بولندا فى تيسير عملية مرور أبناء الجالية المصرية بكافة شرائحهم من خلال المنافذ الآمنة عبر حدودها مع أوكرانيا على إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية الدائرة حاليا.
وأكدت وزيرة الهجرة حرص القيادة السياسية على متابعة المستجدات بصورة يومية، وإصدار توجيهات بضرورة الحفاظ على المستقبل العلمى للطلاب المصريين الدارسين فى المدن الأوكرانية، ثم استعرضت دور الوزارة مع المواطنين المصريين هناك فى ظل هذه الأجواء الراهنة، مشيرة إلى عقد لقاءات يومية عبر تطبيق "زووم" مع ممثلى الجالية المصرية، وإلى الاستمارة التى تم طرحها بالتعاون مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، من أجل التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا والمقيمين فى محافظات مختلفة.
من جانبه، أعرب ميهاو وابيندا، السفير البولندى بالقاهرة، عن امتنانه للقاء وزيرة الهجرة، وعبر عن تقديره لكل ما تبذله الدولة المصرية من جهود عظيمة من أجل رعاية مواطنيها فى أوكرانيا فى الوقت الحالى، مبديا استعداده لمزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة بهدف التيسير على أبناء الجالية المصرية أثناء عبورهم المنافذ الآمنة لدى بولندا إلى أن يصلوا بسلام وأمان إلى وطنهم مصر.
واستعرض السفير البولندى جهود بلاده فى احتواء الأزمة من الإمداد بالمعلومات الموثقة وكذلك الأغذية والمياه والرعاية الطبية اللازمة لأبناء الجاليات المختلفة العابرين للحدود وتسهيل منح تأشيرات العبور لهم دون أى تمييز، لافتا إلى أنه نحو أكثر من مليون شخص عبروا الحدود البولندية الأوكرانية جراء الأزمة.
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