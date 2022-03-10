رئيس مياه سوهاج يتفقد ورش النجارة وصيانة وتعبئة طفايات الحريق

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورشة النجارة وورشة صيانة وتعبئة طفايات الحريق وذلك للتأكد من حسن سير العمل وتلبية كافة متطلبات الشركة ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق الاكتفاء الذاتى واستثمار الأصول وتقليل النفقات وتعظيم الموارد.





وأوضح رئيس مياه سوهاج أن ورشة الكريتال يتم بها تصنيع الأسوار الحديدية وتشكيل كافة المعادن التى تستخدم فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى كما تقوم ورشة النجارة بإنتاج الأثاث من المكاتب والكراسى وجميع متطلبات العمل وتضم الورشة عدد من المعدات منها ماكينة حلية ومنشار صينية ومنشار أركيت وفارة كهرباء الشنيور وهيلتى وراوتر هذا بالإضافة إلى أدوات النجارة المتنوعة.

وأشار المهندس السيد عبداللطيف رئيس قطاع التأمين الفنى أن ورشة إعادة تعبئة وصيانة طفايات الحريق تضم عددا من المعدات منها منجلة ضغط هواء ومنجلة يدوية ووحدة تعبئة مسحوق إطفاء وميزان حساس 100 كيلو وكمبروسر ضغط منخفض حتى 16 بار ومضخة تحويل CO2 وجهاز مجفف لأجهزة الإطفاء وذلك لصيانة وتعبئة جميع طفايات الحريق بالشركة.