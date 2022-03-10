صحف كويتية تبرز تصريحات السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الخميس، البيان المصرى السعودى المشترك فى ختام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمملكة العربية السعودية وتصريحات الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة «يوم الشهيد".





ففى صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان "السيسى ومحمد بن سلمان: الأمن العربى جزء لا يتجزأ وعزمهما على بلورة مواقف مشتركة تحفظ لمصر والسعودية أمنهما واستقرارهما" قالت الصحيفة إن بيان مصرى - سعودى أكد فى ختام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى العاصمة السعودية الرياض على أن الأمن العربى جزء لا يتجزأ، فيما أكد السيسى وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعى لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما.

وأضافت الصحيفة أنه وفق البيان المشترك أكد السيسى والأمير محمد بن سلمان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعى لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات فى كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار فى البلدين والمنطقة.

وفى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسى فى يوم الشهيد: راية مصر لن تنتكس أبدا " قالت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد حرص الدولة على البناء والتنمية بالتوازى مع محاربة الإرهاب.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى، قال فى كلمة مرتجلة قبل إلقائه الكلمة الرسمية خلال الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أمس، أن كل كلمة تخرج من أهالى الشهداء هى كلمة طيبة تعبر عن مدى تضحياتهم وحبهم للوطن، موجها الشكر والتقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد ومصاب على ثباتهم وتضحياتهم التى تدل على التفاؤل والحماس والإصرار على ضرورة محاربة الإرهاب.

وأشار الرئيس إلى أن هذا اليوم المشهود، هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار، من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، أو أى مواطن يؤدى دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن وإنما نكرم فيه أيضًا، عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن، ويصلون الليل بالنهار، ليحيا شعب مصر العظيم، فى سلام وأمان واستقرار ولتؤكد مصر أنها غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة ومنتصرة بعزة وكرامة، مؤكدًا أن هذه الراية لن تنتكس أبدا، بإذن الله، ثم بفضل عزيمة هذا الشعب وأصالته وتضحياته.