رئيس الأركان السعودى يتفقد جناح العربية للتصنيع بمعرض الدفاع بالرياض (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت فعاليات ختام معرض الدفاع العالمى بالرياض نشاطا مكثفا للهيئة العربية للتصنيع، إذ شهد جناح الهيئة الذى يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض زخما وتواجدا كبيرا لعدد من كبرى الشركات العالمية فى الصناعات الدفاعية، واهتمام كبير من كبرى شركات التسليح والمسئولين الدوليين.





وتفقد رئيس هيئة الأركان العامة السعودى جناح الهيئة العربية للتصنيع، واطلع من القائمين عليها على أحدث النظم الذكية التى توظفها الهيئة فى صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها فى هذه الصناعة. وأعرب رئيس الأركان السعودى عن إعتزازه بمشاركة العربية للتصنيع فى مثل هذا الحدث العالمى لتعرض آخر مبتكراتها فى مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مبديا إعجابه بجودة وتميز المنتجات ودور الهيئة المتميز فى تلبية إحتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المتطورة.

كما تفقد مستشار سلطان عمان، إذ أشاد بالقدرات التصنيعية المتطورة بمنتجات الدفاع والتسليح بالعربية للتصنيع. وتم بحث التعاون لتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا مع عدد من كبرى الشركات العالمية ومنها شركة رايثون السعودية الأمريكية لمعدات الدفاع، وشركة IdD البرتغالية، وشركة STRWIT الروسية لصناعة العربات المدرعة، شركة Hytcomms الصينية للأجهزة الإشارية، وأيضا مدير سلاح المهندسين فى دولة بنجلاديش.

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