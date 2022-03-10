وزير الشباب ورئيس العربية للتصنيع يبحثان الاستخدام الأمثل للطاقات التصنيعية

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء، عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تنفيذ خطة التنمية بالدولة لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية تحقيق الاستفادة من الإمكانيات الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تعزيز التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى لمشروعات الوزارة.

كما تم بحث آخر مستجدات مجالات التعاون المشتركة، ومنها مراحل مبادرة دراجتك صحتك، وتطوير الملاعب بمراكز الشباب، وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع أشاد الدكتور أشرف صبحى بدور الهيئة العربية للتصنيع كظهير صناعى للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، موضحا أن الهيئة تتمتع بقدرات تصنيعية وخطط طموحة لتحقيق نقلة نوعية للصناعة المصرية وفقا لأحدث المعايير الدولية.

كما أشاد صبحى، بتميز الهيئة العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أى عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة.

وأشار وزير الرياضة، إلى بحث تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع فى مختلف المشروعات التنموية، وإتاحة كافة الفرص الإستثمارية لتعزيز دورها فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالدولة وكافة المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية.

ودعا وزير الشباب والرياضة، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الفائزين فى مجال الابتكارات العلمية بمسابقة إبداع لشباب الجامعات.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيداً بمجهودات وزير الشباب والرياضة فى تعزيز التطوير والتحديث لكافة المنشأت الرياضية وايضا إدخال نظم التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى فى مراحل التحديث.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة الفرص الإستثمارية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التكنولوجية للمشاركة فى تحديث المنشآت الرياضية والشبابية.

كما أوضح التراس، أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام فى مواعيد التسليم، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية، مُؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتى تُمثل مسؤولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

وفى سياق متصل، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر لتطوير المنظومة الرياضية والبرامج والمشروعات والمبادرات المقدمة للشباب فى مختلف المجالات.

كما ذكر التراس، اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بدعم المخترعين والمبتكرين، مشيرا إلى دور الهيئة فى دعم ابتكار الشاب المصرى "عبد الرحمن عمران" فى اختراع كرسى متحرك يعمل بإشارات المخ لمرضى الشلل الرباعى، وتم تصنيعه بنجاح فى العربية للتصنيع، وجارى تطويره وتصنيعه على نطاق تجارى لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للمنطقة الإفريقية والعربية مستقبلا.