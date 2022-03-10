/684505/غيابات-الأهلي-عن-مواجهة-صن-داونز فى-دوري-أبطال-إفريقيا

يستعد الأهلي لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب الإفريقي في اللقاء المرتقب المقرر إقامته يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات الأهلي عن مواجهة صن داونز

محمد هاني يشتكى من آلام في العضلة الضامة

حمدي فتحي يعاني من ثقل في العضلة الخلفية

حسين الشحات يعاني من آلام في عضلة السمانة

فيما يواص الغياب اللاعبين الأساسيين، لتعرضهم للاصابات القوية وهم بدر بانون، أكرم توفيق.

لم يتمكن رئيس الأهلي من حضور اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى أمس، وكذلك متابعة المباراتين الأخيرتين أمام المريخ السوداني وبيراميدز في ملعب الأهلي we السلام، نظرًا لحصوله على قسط من الراحة بناء على تعليمات الطبيب المعالج، الذي طلب منه الابتعاد بشكل مؤقت عن أية ضغوط أو أعمال تسبب له الإرهاق في الفترة الحالية.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح امس إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.

وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة