/684504/تاريخ-مواجهات-برشلونة-أمام-جالاتا-سراي-قبل-مباراة-اليوم

يستعد فريق برشلونة لمباراته اليوم الخميس، أمام جالاتا سراي على ملعبه كامب نو في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، والتي من المقرر إفامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

خاض الفريقين ثمانية لقاءات، فاز برشلونة في خمسة منهم وتعادلا في مباراتين وفاز الفريق التركي في مواجهة وحيدة كانت عام 1994.

قائمة جالاتا سراي لمباراة برشلونة في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا، إينياكي بينيا، إسماعيل تشيبي.

الدفاع: عمر العبدلاوي، فان أنهولت، إيمري كيلينتش، فيكتور نيلسون، الباسلان أوزتورك، إشيك كان أرسلان، إريك بولجار، سميح كايا، ساشا بوي، عمر بيرام، ماركاو.

الوسط: أولمبيو موروتان، كريم أكتورغلو، ألكسندرو تشيكالداو، باريش يلماظ، تايلان أنتاليالي، بيركان كوتلو.

الهجوم: جوميز، مصطفى محمد، ريان بابل، خليل درويش أوغلو، سفيان فيغولي.

قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي

رينجرز الاسكتلندي و ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتينج براجا البرتغالي و موناكو الفرنسي

بورتو البرتغاليو ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي و باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني و وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني و جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني و سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني و اينتراخت فرانكفورت الألماني

حقق برشلونة الفوز على نظيره نابولي بنتيجة 4/2 على ملعب "دياجو أرماندو مارادونا"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة هجومية عن طريق عدة هجمات، عكس لقاء الذهاب، وأستطاعوا تهديد مرمى نابولي في أكثر من كرة، في غياب كبير للاعبي الفريق الإيطالي في الشق الهجومي.

وأفتتح جوردي ألبا الأهداف في الدقيقة 8 ، ثم عزز فرانك دي يونج بالهدف الثاني سريعاً في الدقيقة 13، وبعده أحرز إنسيني الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وقبل نهاية شوط المباراة الأول سجل بيكيه هدف برشلونة الثالث بالدقيقة 45.