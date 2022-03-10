اليوم.. الزمالك يدخل معسكر مغلقا استعداداً لمواجهة الوداد المغربي

/684503/اليوم-الزمالك-يدخل-معسكر-مغلقا-استعدادا-لمواجهة-الوداد-المغربي

يدخل نادي الزمالك معسكر مغلقا اليوم الخميس، استعداداً لمواحهة الوداد المغربي غداً الجمعة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز للمنافسة على بطاقة الترشح للدوري القادم، بعد الخسارة اللقاء الماضي أمام الوداد في المغرب بنتيجة 3/1.

أول طلبات فيريرا في الزمالك

خاض جوسفالدو فيريرا التدريب الأول له مع نادي الزمالك، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي بميت عقبة.

وطلب فيريرا من أمير مرتضى منصور بعد ذهابه لملعب التدريبات بقفل بوابة جامعة الدول العربية بنادي الزمالك، التي تطل على الملعب مباشرة، وعدم وجود أو مرور أي أشخاص خارج الملعب، حتى لا يتشتت اللاعبين.

بجانب طلبه بأن يحضر جميع لاعبي الفريق، قبل بداية المران بساعة وأبواب الملعب ستقفل ومن سيخالف تلك التعليماتع سيتم عقابه ومنعه من دخول التدريبات.

تصريحات فيريرا

وزاد: "عندنا مباراة بعد 3 أيام، عقب اللقاء دا أحنا كل حاجة يا ولا حاجة، انتو عارفين لاعبي الوداد لكن أنا معرفهمش، أنا أعرف لاعبتي فقط، ومش بيهمني أي فريق".

واردف:" قبل ما نبدأ شغلنا المنيو بتاع المطعم مهم جداً فيه الدوري وبطولة أفريقيا، لازم نحارب عليهم بشكل كبير، وعندنا فرصة لدا".

وأختتم قائلاً: "لازم تفتكروا أننا مع بعض هنكسب كل البطولات اللي قدامنا ومافيش حد هيقدر يوقفنا".