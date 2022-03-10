أين هو المولود ملك اليهود؟.. كلمة البابا تواضروس فى أسبوع الصلاة

جدة - نرمين السيد - شارك ممثلو الكنائس الأعضاء فى مجلس كنائس الشرق الأوسط، فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى لقداسة البابا تواضروس الثانى الذى أقيم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم.





وتأتى مشاركة ممثلى أعضاء مجلس كنائس الشرق الأوسط فى الاجتماع ضمن فعاليات "أسبوع الصلاة لأجل الوحدة" الذى ينظمه المجلس الأسبوع الجارى بالاشتراك مع مجلس كنائس مصر.

وألقى ممثلو الكنائس كلمة مناسبة فى إطار شعار "أسبوع الصلاة" لهذا العام وهو "أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه فى المشرق وأتينا لنسجد له" من منطلق أن ظهور النجم فى سماء اليهودية علامة رجاء لحضور الله المحب للإنسانية، وفقا لما أوردته النشرة الصادرة عن اللجنة المنظمة لأسبوع الصلاة.

وأشار البابا تواضروس الثانى فى كلمته إلى أن فكرة أسبوع الصلاة بدأت منذ سنوات، رعاها قداسة البابا شنوده وقبله قداسة البابا كيرلس، وهى تنبع من الرجاء المشترك فى وحدة الإيمان الكاملة للمسيحيين.

وأضاف البابا أننا نحتفل اليوم بتذكار قداسة البابا كيرلس السادس وهو يوم عزيز عندنا، وكذلك الوطن يحتفل بيوم الشهيد وهو تذكار استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى استشهد وهو يقود الجيش، لذلك اختارت مصر أن يكون هذا اليوم يوم الشهيد، نتذكر فيه كل شهدائنا الأبطال الذين حافظوا على مصر عبر الأجيال، وحموا هذا التراب المقدس، تراب مصر، وشاءت الأقدار أن يكون هذا اليوم، يوم نياحة البابا كيرلس ليصير اليوم يوم عيد لنا جميعا.