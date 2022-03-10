الصحف تبرز كلمة السيسى خلال الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس فى كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد": واجهنا تحديات غير مسبوقة.. وسنكمل بناء الوطن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن أسر الشهداء دفعت ثمنًا غاليًا بتقديم أبنائها فداء للوطن، مشددًا على ضرورة أن نحافظ على ما قدمه خيرة شباب مصر من أجل الوطن، وأن أقل ثمن ندفعه هو أن نحافظ على ما ضحى هؤلاء من أجله، مشيرًا إلى حرص الدولة على البناء والتنمية بالتوازى مع محاربة الإرهاب.

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء تعقيبًا من الرئيس السيسى على العرض المسرحى الذى شهده على منصة الاحتفال خلال الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الشهيد»، أمس.

وفى كلمته، أكد الرئيس السيسى أن هذا اليوم المشهود، هو يوم نكرم فيه، ليس فقط أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، أو أى مواطن يؤدى دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن، وإنما أيضًا تكريم عطاء الصامدين الذين يحملون مسئولية هذا الوطن، ليحيا شعب مصر العظـيم فى سلام وأمان واستقرار.

ونقلت "الأهرام" عن الرئيس السيسى قوله «لا يفوتنى فى هذه المناسبة أن نتوقف معًا لنلقى نظرة على مسيرتنا التى بدأناها سويًا، انطلاقًا من سياستنا الثابتة بعرض الحقائق عليكم، لمواجهة التحديات معًا، من منظور واقعى وحقيقى، سعيًا نحو تحقيق نهضة حقيقية شاملة تليق بعظمة وتاريخ بلادنا».

وكشف الرئيس السيسى عن أنه لا يخفى أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية الكثير من التحديات غير المسبوقة، على جميع الأصعدة، فعلى المستوى العالمى ظهرت جائحة كورونا واندلعت بعض الصراعات التى أثرت بشكل جذرى على هيكل الاقتصاد الدولى وسلاسل الإمداد العالمية، وزيادة نسب التضخـم وارتفـاع الأسعار.. أما على المستوى الداخلى فقد واجهت مصر ضغوطًا شديدة على الاقتصاد الوطنى، وهو ما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتى ثمارها فى زيادة معدلات النمو، بالتوازى مع جهود القوات المسلحة والشرطة فى محاصرة الإرهاب وكسر شوكته.

وأضاف: «ويشهد العالم بأسره، بما حققناه من إنجازات فى مواجهة تلك التحديات، لتمضى مصر فى تنفيذ رؤية إستراتيجية شاملة لبناء وطن قوى متقدم فى جميع المجالات، لافتًا إلى أن وعى الشعب ومخزونه الحضارى يجعلنى على ثقة كاملة بقدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة فى هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به.

وذكرت "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كرم أسر وذوى الشهداء، وكذلك الأب المثالى والأم المثالية، وتبادل أطراف الحديث مع ذوى الشهداء المكرمين؛ كما حرص الرئيس، فى لفتة إنسانية، على اصطحاب «الأم المثالية»، وسار معها متكئة على يديه حتى أنزلها من سلم منصة التكريم.

وتحت عنوان "الرئيس: حريصون على البناء والتنمية بالتوازى مع محاربة الإرهاب"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد حرص الدولة على البناء والتنمية بالتوازى مع محاربة الإرهاب.

ونقلت "الأخبار" عن الرئيس السيسى قوله- فى كلمة مرتجلة قبل إلقائه الكلمة الرسمية خلال الندوة - إن كل كلمة تخرج من أهالى الشهداء هى كلمة طيبة تعبر عن مدى تضحياتهم وحبهم للوطن واستعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات، موجها الشكر والتقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد ومصاب.

جاء ذلك عقب تكريم الرئيس السيسى لعدد من أسر الشهداء والمصابين، خلال الندوة التثقيفية ال35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وأشار الرئيس إلى أن الشهداء قدموا أرواحهم ودماءهم، والمصابين قدموا جزءًا من أجسادهم لكى تعيش مصر، وقال: إنه عندما بدأت معركتنا ضد الإرهاب منذ عامى 2013 و2014، وحتى شهور قليلة كان الناس يتساءلون: هل سيستمر الإرهاب أم لا ؟ وهل سيقضى على أولادنا أم لا ؟.. مشددا على أنه كان واثقا من أن الشر لن ينتصر على الخير وأن أهل الشر رغم عدوانيتهم، لن ينجحوا.

وتابع الرئيس: أن الظروف التى يمر بها العالم ونحن جزء منه، تؤكد أن تكلفة المسارات التى بدأناها منذ سنوات فى البناء والتنمية كانت ستكون أكبر بكثير لو بدأناها الآن، مضيفًا: كل شيء يهون، ولكن تبقى مصر، فالحفاظ على مصر ليس كافيا ولكن نبنيها وننميها.

وتحت عنوان "فى اتصال بين السيسى وبوتين: مصر تدعم المساعى الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لحل الأزمة الروسيةــالأوكرانية، ودعم مصر لكافة المساعى الدبلوماسية التى من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا، من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة فى هذا الصدد، سواء ثنائيا أو على الصعيد المتعدد الأطراف.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس السيسى، أمس الأربعاء، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضى، قوله إن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية ــ الأوكرانية، حيث أكد الرئيس السيسى متابعة مصر باهتمام بالغ التطورات الميدانية المتلاحقة، والأولوية القصوى التى توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين الموجودين فى أوكرانيا، معربا عن التقدير للإجراءات التى اتخذها الجانب الروسى لتيسير خروج المواطنين المصريين، والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم، بما يضمن سلامتهم وأمنهم.

وتناول الاتصال كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما، حيث أكد الجانبان متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات، إلى جانب علاقات الصداقة على المستويين الرسمى والشعبى.

وتحت عنوان "مدبولى: توجيهات رئاسية بتوفير احتياطى دائم من السلع الأساسية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن مصر تسير بخطى قوية جداً وواثقة نحو تأمين أكبر قدر من احتياجاتها من السلع الرئيسية، مشيرا إلى أنه كلما كان لدينا القدرة على تأمين احتياجاتنا الذاتية، كنا فى مأمن من أخطار الزيادات فى الأسعار العالمية، التى تحدث جراء الأزمات الكبرى، مثل الأزمة الراهنة التى يواجهها العالم.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء قوله، خلال مؤتمر صحفى أمس الأربعاء، بحضور وزراء (السياحة والآثار والتموين والتجارة الداخلية والمالية والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة)، إن الدولة مستمرة فى جهودها نحو توفير جميع السلع، والمضى فى الحفاظ على أرصدة إستراتيجية من السلع الرئيسية، لمنع حدوث أية أزمة، كما يتم يومياً متابعة موقف السلع الأساسية فى الأسواق، حيث لن يتم السماح بتخزين أية سلع أو أى نوع من الاحتكار، أو التحايل فى هذا الموضوع، مشدداً على أن الدولة المصرية تواجه تلك الظواهر بكل حسم وشدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ستكون قادرة على تخطى الأزمة الراهنة، حيث أثبتت مدى صلابتها وقدرتها على تحمل الصدمات، والاستمرار فى عملية التنمية على النحو الذى تحقق طوال الفترة الماضية.

ووجه مدبولى رسالة للمواطن المصرى، أكد خلالها أن الدولة من خلال الحكومة تبذل قصارى جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتأمين كل السلع لفترات مستقبلية، كما شدد على أن دور المواطن خلال هذه المرحلة، يتمثل فى التمسك بالوعى وترشيد الاستهلاك، وهى نقطة هامة جداً، فضلاً عن التوقف عن التزاحم على السلع والتفكير بنهج تخزينى، أو المغالاة فى استهلاك السلع .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أننا على أعتاب شهر رمضان المبارك، وبالتالى سنبدأ على الفور اعتبارا من الأسبوع المقبل فى معارض «أهلاً رمضان»، لتوفير السلع فى الأسواق بتخفيضات وعروض مميزة، على جميع السلع، وأشار إلى أن لدينا نحو 250 شركة تم الاتفاق معها لتوفير المنتجات المطلوبة، واكثر من 1300 مجمع استهلاكى و500 منفذ من منافذ جمعيتى، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة، وكذلك الجهد الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة، فى توفير كافة تلك السلع من خلال المعارض الثابتة والقوافل المتنقلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعمل على توفير رصيد احتياطى دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، ومنذ تشكيل هذه الحكومة نعمل على تحقيق ذلك، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص فى أى سلعة فى خضم هذه الأزمة، وما سبقها من أزمة كورونا، بينما كنا نشهد فى دول العالم، بما فى ذلك الدول المتقدمة، اصطفاف مواطنيها للحصول على السلع الرئيسية.

وتحت عنوان "مدبولى: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بالتصدى لممارسات الاحتكار وإخفاء السلع"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الــوزراء صرح بأن الأزمة الروسيةــ الأوكرانية الراهنة وما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف دول العالم، ومنها مصر، جعل الحكومة تركز فى هذه الفترة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على التصدى لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع، أو فرض زيــادة غير مبررة على أسعار بعض السلع فى ظل هــذه الأزمــة الحالية، التى تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة.

وذكرت الصحيفة أن ذلــك جاء خــلال رئاسة مدبولى مــســاء أمــس اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضـــى، والتجارة والصناعة، ومحافظى بورسعيد، وشمال سيناء، والسويس، ودمياط، والبحيرة، ومطروح، وقنا، وأســوان، كما شــارك باقى المحافظين فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة إدارة الأزمة، كما تم عقد اجتماع آخر مع مسئولى وممثلى الغرف التجارية، مشددا على ضــرورة قيام المحافظين بمتابعة حركة الأســواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، على أن يكون هناك تدخل فورى لمواجهة حدوث نقص فى أى سلعة، مع مراعاة التنسيق مع وزيرى التموين والتجارة والصناعة، إضافة إلى ضرورة التواصل المستمر مع لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.

كما أكد رئيس الــوزراء ضرورة التأكد بصفة مستمرة أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أى مبالغة أو مغالاة فى تلك الأسعار، مشيرا إلى أنه ستكون هناك أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على التبكير بموعد تدشين معارض « أهلا رمضان» لتصبح يوم 15 مــارس الجارى بدلا من يوم 24 مــارس الجارى وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنــواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة، التى تتخللها تلك المعارض.

كما أكد رئيس الــوزراء على ضرورة التنسيق التام بشأن الشوادر والمنافذ المخصصة لبيع السلع المختلفة، على أن يكون هذا التنسيق بهذا الشأن على مدار اليوم.

وتحت عنوان "قمة «مصرية- فلسطينية- أردنية» لبحث القضايا العربية"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن مصر والأردن وفلسطين أكدت أهمية مواصلة المساعى من أجل تهيئة البيئة المواتية لإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، سعيًا نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن التطرق لعدد من القضايا العربية المُلحة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقوا على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله إن سامح شكرى، وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، ووزير الخارجية والمُغتربين الفلسطينى رياض المالكى، أعربوا خلال اجتماع تشاورى، أمس، على هامش اجتماع الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، عن تطلعهم لانخراط الأطراف المعنية بفاعلية فى ملف عملية السلام، سعيًا نحو تحقيق تلك الغاية، والعمل نحو التصدى لكل ما يُقوض فرص التوصل لحل الدولتين وإقامة السلام المنشود فى المنطقة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تطورات القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، وما تشهده الساحة الفلسطينية من استحقاقات سياسية هامة، كما تطرق الاجتماع من جانب آخر إلى أبرز مجالات التعاون بين مصر والأردن وفلسطين فى المجالات ذات الأولوية، وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز أطر العلاقات المتميزة القائمة بينهم.

وأوضح أنه تمت مناقشة ما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات عدة، حيث أكد «شكرى» على دعم مصر المتواصل للأشقاء الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، وكذا للخطوات المبذولة لتعزيز الوضع الداخلى وإنهاء ملف الانقسام الفلسطينى.

وتحت عنوان "بحث التعاون بين القاهرة وواشنطن فى مجالات البترول والغاز"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد على هامش مشاركته فى مؤتمر سيراويك العالمى للطاقة بالولايات المتحدة جلستى مباحثات مع جينيفر جوانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية وأموس هوخشتين مستشار أمن الطاقة العالمى بوزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح الملا أنه تم بحث التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين خاصة فى مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعى، تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط وكذلك بجهود دول المنتدى فى تأمين جانب من إمدادات الطاقة العالمية مشيراً إلى أن المنتدى انتهى من دراستين بشأن الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة بدول المنتدى لتحقيق النمو الاقتصادى والتوازن بين العرض والطلب.

قالت جرانهولم إن اللقاء شهد استعراض مستجدات التعاون الاستراتيجى فى مجال الطاقة بين الجانبين والدور المحورى لمنطقة شرق المتوسط فى توفير جانب من إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وأشار هوخشتين إلى أن لقاءه مع الوزير شهد استعراضاً للتجربة المصرية الناجحة فى تنمية حقول الغاز بمصر، وأوجه التعاون بين البلدين وبخاصة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، والتطورات التى يشهدها ملف توصيل الغاز المصرى إلى لبنان.