كرم جبر: مصر عبرت كل المكائد والمؤامرات بأمان

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التحديات التى مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة لو مرت بها أى دولة كبرى لكانت انهارت، مشيرا إلى أن الشعب المصرى الأصيل ظهر معدنه فى مواجهة الأزمات.





وقال جبر خلال فى حوار خاص مع قناة "سى بى سى" الفضائية لبرنامج "استديو من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، الليلة الماضية، إنه كان مخطط لمصر أن تعيش فى الأزمات لسنوات طويلة وهذة المخططات جاءت بنتيجة عكسية، موضحا أن كل هذه المكائد والمؤامرات التى خطط لها عبرتها مصر بأمان .

وفيما يتعلق بالبيان المصرى السعودى المشترك، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هذا البيان يصلح أن يكون نقطة انطلاق لبداية عربية جديدة والقاهرة والرياض أكبر المحاور وممكن أن يكون جسر للعلاقات العربية، معتبرا أنه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر به المنطقة فأن هذا البيان ممكن أن يكون بداية لمحور عربى قوى.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن هناك رغبة قوية من البلدين لوضع القضية الفلسطينية على أجندة الاهتمامات الدولية لايجاد حل لها وطالما ظلت القضية مشتعلة لن يعرف الشرق الأوسط هدوء.

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وراء كل شهيد قصة قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة والأسر التى قدمت شهداء لم يذهبون هباء وهم أحياء ونحن نعيش بأمان بسبب تضحياتهم، مضيفا أن أهالى الشهداء مشاعرهم تفتت الصخر فى القلوب وأنهم تحدثوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية "يوم الشهيد" أمس بمشاعر قوية جدا ومنهم من قال لو عندى ابن تانى هسلمه فداء لمصر.

وأكمل الكاتب الصحفى كرم جبر أن أراضى سيناء ارتوت بدماء الشهداء ولم تفرق بين مسلم أو مسيحى، لافتا إلى أن أرضنا من يدخلها سالم أمن يعيش فيها ومن يدخل بالإرهاب يقضى عليه والتجارب أثبتت ذلك.

من ناحية أخرى، طالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواطن المصرى، بشراء الطعام على قدر احتياجاته، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك وإعادة اخراج فائض الطعام للأشخاص المحتاجين.

وتابع، الكاتب الصحفى كرم جبر أن جميع السلع موجودة ومتوفرة ولشهور طويلة ولا داعى للتخزين لعدم إحداث أزمة مفتعلة، موجها رسالة للمجتمعات ومؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الدولة المصرية بأن يكون لهم دور داخل القرى الأكثر فقرا.