/684501/موعد-مباراة-تشيلسي ضد-نورويتش-سيتي-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق تشيلسي مباراته اليوم الخميس، ضد نورويتش سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ، على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 المقدمة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض نوريتش سيتي ضد تشيلسي واتفوردوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1

حقق تشيلسي الفوز على نظيره بيرنلي

حقق تشيلسي الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 4/0، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ تشيلسي في الشوط الأول بشكل متواضع، في ظل تفوق لاعبي بيرنلي على جميع أرجاء الملعب، وفي غياب تام من لاعبي البلوز.

ولكن أختلف الوضع تماماً في شوط المباراة الثاني، وهاجم لاعبي تشيلسي بقوة بتغيير طريقة أدائهم، وأستطاعوا أن يحرزوا 4 أهداف ويحسموا اللقاء لصالحهم بشكل كبير.

وأفتتح رييس جيمس الأهداف مبكراً في بداية الشوط الثاني بالدقيقة 47، ثم عزز بالهدف الثاني والثالث كاي هافرتز بالدقائق 52 و55، وأختتم كريستيان بولسيتش بالهدف الرابع في الدقيقة 69، لتنتهي المباراة بفوز البلوز برباعية.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 53 في المركز الثالث، بينما ظل بيرنلي عند النقطة رقم 21 في بالمركز الثامن عشر.

فوز ليفربول على تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

فيما ظل الألماني روديجر مدافع تشيلسي، حراسة محمد صلاح لتقليل خطورة الفرعون على إدوارد ميندي حارس البلوز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

وخلال المباراة أجرى الألماني يورجن كلوب تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كاراباوا كاب"، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الأحماء.