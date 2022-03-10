موعد مباراة برشلونة ضد جالاتا سراي.. والقنوات الناقلة

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يدخل فريق برشلونة مباراته اليوم الخميس، ضد جالاتا سراي على ملعبه كامب نو في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، والتي من المقرر إفامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز برشلونة على نابولي بنتيجة 5-3 كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب في ملحق البطولة، وذلك بعد أن شارك فيها بحصوله على المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونخ وبنفيكا.

القنوات الناقلة

يخوض فريق برشلونة ضد فريق جالاتا سراي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

قائمة جالاتا سراي لمباراة برشلونة في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا، إينياكي بينيا، إسماعيل تشيبي.

الدفاع: عمر العبدلاوي، فان أنهولت، إيمري كيلينتش، فيكتور نيلسون، الباسلان أوزتورك، إشيك كان أرسلان، إريك بولجار، سميح كايا، ساشا بوي، عمر بيرام، ماركاو.

الوسط: أولمبيو موروتان، كريم أكتورغلو، ألكسندرو تشيكالداو، باريش يلماظ، تايلان أنتاليالي، بيركان كوتلو.

الهجوم: جوميز، مصطفى محمد، ريان بابل، خليل درويش أوغلو، سفيان فيغولي.

قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي

رينجرز الاسكتلندي و ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتينج براجا البرتغالي و موناكو الفرنسي

بورتو البرتغاليو ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي و باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني و وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني و جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني و سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني و اينتراخت فرانكفورت الألماني

حقق برشلونة الفوز على نظيره نابولي بنتيجة 4/2 على ملعب "دياجو أرماندو مارادونا"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة هجومية عن طريق عدة هجمات، عكس لقاء الذهاب، وأستطاعوا تهديد مرمى نابولي في أكثر من كرة، في غياب كبير للاعبي الفريق الإيطالي في الشق الهجومي.