حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 10-3-2022

حظك اليوم برج الحمل الخميس 10-3-2022

مهنياً: يوم جيد تنجح فيه اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ولن تقف العراقيل في دربك على الإطلاق قد تتحقق أمنيات أو تتجسد رغبات غالية على قلبك

عاطفياً: حافظ على استقرارك العاطفي، حذار تراكم الاستحقاقات تجاه الشريك، إذ قد تضطر إلى دفع الكثير كي ترضيه وتعيد الأجواء إلى ما كانت عليه.

صحياً: التحذير ضروري في ما يخص بعض المشاكل الصحية التي قد تطرأ هذا اليوم، كآلام في الرأس أو بعض الغثيان أو سوء الهضم، لا تترك الأمر يتفاقم بل عالجه بسرعة.

حظك اليوم برج الثور الخميس 10-3-2022

مهنياً: يوم جيدة غني وحافل بالتقدم والنجاح وتؤكد معظم الكواكب خطواتك وجهودك فتأخذك الى مراكز عالية من المهارة والشهرة

عاطفياً: تتعرّض لإساءة أو تعاني إحباطاً أو معاكسة قوية، حافظ على هدوء أعصابك، ولا تكن عدائياً، بل كن مرناً جداً إذا أردت الاستمرار في علاقتك بالشريك.

صحياً: عليك البدء بالالتزام بنظام غذائي متوازن، فوزنك الزائد أصبح مثار سخرية، لذا عليك الإسراع حتلى لا تصل إلى مرحلة لا تتمكن فيها من السيطرة عليها.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 10-3-2022

مهنياً: وجود القمر في برجك يجعلك تحصل على نتائج ايجابية ومشجعة في استثماراتك بداية اسبوع جيد يحمل مكافآت عديدة ومهمة ويسلط الاضواء على الامور وعلى الاعراف والقوانين

عاطفياً: تعمّق أكثر بالكلمات واذهب إلى أبعد مما ترى وتسمع، يمكن أن تسبب لك الأحداث المهنية التحديات والمضايقات مع الشريك.

صحياً: تتمتع بحالة صحية جيدة، نتيجة اهتمامك بمظهرك، ما يدفعك إلى المواظبة على ممارسة الرياضة وتطبيق تعليمات الطبيب.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 10-3-2022

مهنياً: يوم ضاغط يسبب لك التسرع والقلق فتطل على ايام مليئة بالمسؤوليات والتناقضات المطلوب منك المرونة وكلمة السر هي الجهوزية التامة كن جاهزا وواعيا ولا تستخف بالواجبات

عاطفياً: تشاطر الحبيب أوقاتاً جميلة من الفرح والتودد والحميمية، جو دافئ يشجع على تبادل الأحاديث والأسرار، فتقرب المسافة بينكما ويسود جو من الإلفة والثقة المتبادلة.

صحياً: مزاجك السيّىء سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام والترويح عن النفس.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 10-3-2022

مهنياً: يوم نشيط ومثمر تكون فيه الاجواء جيدة جدا وديناميكية اجواء تحمل الحظوظ والمفاجآت الكبيرة وتحصل على نتائج ايجابية

عاطفياً: تبدو معانداً مشاكساً ومتراجع المزاج، حاول أن تهدّئ من روعك ولا تضخّم الأمور ولا تطرح أفكاراً تعجيزية، وحاول ألا تخيّب أمل الحبيب.

صحياً: صحتك في الطالع، والقوة البدنية تؤهلك لكسب اهتمام الآخرين، تجنب الإصابة بالأمراض، وحافظ على الرياضة والنشاط في حياتك.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 10-3-2022

مهنياً: تتقدم بثبات وتقوم باتصالات نافعة ومثمرة، وتحسم جدلاً وتقود مسيرة جديدة، لكن أصغ إلى حدسك ولا تتهرب من واجباتك، بل حاول إبراز مواهبك.

عاطفياً: نظم وقتك جيداً ولا ترفض المسؤوليات الملقاة على عاتقك تجاه الشريك، أضبط نفسك، ولا تسمح للمعنويات بالتراجع حتى لو شعرت بتعب.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة، من الناحية الجسمانية والنفسية، حتى إنهما تساعدانك على ممارسة التمارين الرياضية.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 10-3-2022

مهنياً: يوم مميز مع وجود القمر في موقع مناسب من الجوزاء يحمل معه تاثيرات فلكية مهمة تحمل لك الفرص والتسهيلات والحظوظ وتغييرات واعدة كثيرة لصالحك

عاطفياً: إخلاصك الكبير للشريك وحرصك على سعادته يكون أمراً رائعاً لاستمرار علاقتكما من دون مشاكل أو أزمات.

صحياً: استشر الطبيب إذا شعرت بألم أو أصبت بمرض ما، ولا تتردد أبداً في إخبار من حولك من أهل وأصدقاء بما تشعر به.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 10-3-2022

مهنياً: تعيش يوماً حافلاً بالتطوّرات والأحداث المثمرة، تناسبك الأجواء وتسهل عملك ووصولك إلى الأهداف المنشودة، وتحرّرك الظروف وتحمل إليك الفرح والطمأنينة.

عاطفياً: استقرار في محيطك العاطفي، واذا ظهرت بعض المشاكل فسارع الى حلّها من دون التوقف عندها مطولاً، أما إذا تأزمت فاطلب مهلة وخذ المزيد من الوقت للتفكير.

صحياً: أنت بحاجة إلى استرداد قواك وعزيمتك من جراء تعب الأيام الأخيرة، خذ إجازة ترتاح فيها وتجدد قواك.

حظك برج القوس اليوم الخميس 10-3-2022

مهنياً: لاحق عملك شخصياً وبدقة تفادياً للإخفاق، وقد تظهر تحديات من خلال دعوى قضائية نتيجة مخالفة القوانين.

عاطفياً: جاهد لحماية استقرارك، فقد يكون لانفعالك الشديد أثر سلبي لدى الطرف الآخر، وبصراحة، أدعوك الى التغاضي عن السلبيات في شخصية حبيبك وتصرفات.

صحياً: تحافظ على صحتك جيداً، وعلى الرغم من عدم تحكمك في مشاعرك وانفعالاتك، إلا أنك تحاول دائماً أن تأخذ وقتاً من الراحة والهدوء حتى تبتعد عن الضغوط والتوتر.

حظك برج الجدي اليوم الخميس 10-3-2022

مهنياً: تتمتع بانطلاقة قوية جداً، وبثقة بالنفس وبمعنويات عالية، فأنت نشيط ومثابر وتساهم في إحلال جو مسالم ومعتدل ما يجعلك ركناً أساسياً في المؤسسة.

عاطفياً: تشعر برغبة في الاجتماع بالشريك لتعيش وإياه صفاء الحياة الهادئة، ونسيان كل ما يعترضكما من مشاكل مهنية وغيرها.

صحياً: إن القيام بأمر تحبه، مثل: السباحة أو القراءة أو أيّ هواية مفضّلة يبقيك في حالة صحية ملؤها النشاط والحيوية.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 10-3-2022

مهنياً: تنشط أفكارك وتسهل تنقلاتك وتكبر الاتصالات، ما يسمح لك بمعالجة موضوع دقيق مع أحد الزملاء، وباستطاعتك حسم الأمور واتخاذ قرارات مصيرية.

عاطفياً: ترتفع المعنويّات في ظل الأجواء الداعمة، وتنفتح أمامك أبواب التواصل لتحصد تأييداً ودعماً.

صحياً: العلاقة بين شعور الراحة والاسترخاء وبين تصرفاتك في الحياة باتت واضحة، فالاثنان يؤثر أحدهما في الآخر، وحاول أن تجعل حياتك أكثر تناغماُ لتنال الراحة.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 10-3-2022

مهنياً: يجب ان تحذر التاثيرات الضاغطة والسلبية مع وجود القمر مواجهة مع برجك من برج الجوزاء ما يعني يوم ضاغط مفصلي لا ترفع صوتك ولا تتذمر حاذر التقصير.

عاطفياً: يعلن هذا اليوم عن إشراق في حياتك ونجاح كبير تحققه على صعيد شؤونك الحميمة، وتلبي دعوات كثيرة وتجد أجوبة عن حيرتك.

صحياً: تجنب قدر الإمكان الأشخاص المندسين في محيطك من أصحاب النيات السيئة الذين يحاولون بث الإشاعات في وسطك العائلي لكي ؤثروا سلباً في نفسيتك.