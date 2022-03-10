الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا، طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

الإسكندرية 17 11

وادى النطرون 18 11

طنطا 19 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 16 11

السلوم 15 11

سيوة 18 10

بورسعيد 20 10

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 09

نويبع 23 19

طابا 23 16

كاترين 17 07

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 25 14

مرسى علم 26 16

الفيوم 19 10

بنى سويف 20 10

المنيا 21 10

أسيوط 22 11

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 13

أسوان 28 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 28 16

الوادى الجديد 23 12

حلايب 29 15

الشلاتين 26 14