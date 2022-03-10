موجز دوت الخليج: تحذير بشأن درجات الحرارة.. وتأييد قرار أمريكى ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشدة من تقلبات الطقس خلال فترات الليل، مشددة على أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا، وخصوصا فى الساعات المتأخرة من الليل. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: شهادة جديدة من البنك الأوروبى لـ الاقتصاد المصرى أسعار الذهب تتراجع فى مستهل تعاملات اليوم عاجل.. الصحة تعلن أعداد حالات الشفاء الجديدة من كورونا خلال 24 ساعة أرقام.. سفير الصين بالقاهرة يكشف حجم تطور العلاقات مع مصر الحكومة: السلع ستباع بأسعار ما قبل أزمة أوكرانيا.. فى هذه الأماكن (فيديو) الحكومة تظهر العين الحمراء: احتكار السلع بمثابة قضايا أمن دولة متحدث الحكومة يوجه رسالة طمأنة بشأن القمح وأسعار السلع (فيديو) تصل لـ القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا.. انخفاض كبير فى درجات الحرارة بدءا من اليوم الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة أول تعليق لـ رئيس كوريا الجنوبية الجديد بعد فوزه بـ الانتخابات التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة جديدة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية روسيا توجه اتهاما عاجلا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد أوكرانيا الرئيس الأوكرانى: تهديد بوتين باستخدام السلاح النووى «خدعة» عاجل.. إقرار مشروع قانون أمريكى يضمن مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا كورونا فى البرازيل.. نحو 55 ألف إصابة جديدة فى 24 ساعة عاجل.. النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون لمنع واردات الطاقة الروسية ريال مدريد يقلب الطاولة على سان جيرمان بـ هاتريك بنزيما باريس سان جيرمان ضد الريال.. تفاصيل الريمونتادا وأروع الأهداف (فيديو) أول تعليق لـ كريم بنزيما بعد ريمونتادا الريال أمام باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان ضد الريال.. كريم بنزيما يعادل رقم محمد صلاح ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا بعد هاتريك بنزيما باريس سان جيرمان يستعد لإقالة مديره الفنى إسلام صادق: عبد الله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا فى هذا الموعد (فيديو) موعد حفل ريهام عبد الحكيم ومدحت صالح فى مكتبة الإسكندرية موعد ومكان عزاء الكاتب الراحل يسرى الجندى أنا متمكنة.. منة فضالى تنشر فيديو جديدا على إنستجرام إيرادات Spider-Man No Way Home تقفز إلى رقم مذهل تفاصيل سقوط حرامية الموبايلات فى قبضة مباحث الأميرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج: تحذير بشأن درجات الحرارة.. وتأييد قرار أمريكى ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.