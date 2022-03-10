ذكرى وفاة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى.. اعرف كل تاريخه

جدة - نرمين السيد - وخلال السطور التالية يقدم "دوت الخليج" موجزا لمسيرة فضيلة الإمام الأكبر الراحل محمد سيد طنطاوى فى نقاط موجزة:

ولد بقرية سليم الشرقية فى محافظة سوهاج فى الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1347 هـ الموافق للثامن والعشرين من أكتوبر سنة 1928 م.

تلقى تعليمه الأساسى بقريته، وبعد أن حفظ القرآن التحق بمعهد الإسكندرية الدينى سنة 1944.

وبعد انتهاء دراسته الثانوية التحق الدكتور محمد سيد طنطاوى بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وتخرج فيها سنة 1958.

حصل الإمام محمد سيد طتطاوى على تخصص التدريس سنة 1959، ثم حصل على الدكتوراه فى التفسير والحديث بتقدير ممتاز فى 5 من سبتمبر سنة 1966.

عمل كإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف 1960، ثم عمل كمدرس فى كلية أصول الدين جامعة الأزهر 1968.

عمل الإمام الراحل محمد سيد طنطاوى كأستاذ مساعد بقسم التفسير بكلية أصول الدين بأسيوط 1972، ثم انتدب للتدريس فى ليبيا لمدة 4 سنوات.

عمل الراحل محمد سيد طنطاوى كأستاذ بقسم التفسير بكلية أصول الدين بأسيوط فى 1976، ثم عين عميدا لكلية أصول الدين بأسيوط 1976.

فى عام 1980، انتقل إلى السعودية حيث عمل فى المدينة المنورة كرئيس لقسم التفسير فى كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

عين شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى مفتيًا للديار المصرية فى 28 أكتوبر 1986

صدر قرار جمهورى بتوليته مشيخة الأزهر فى 8 ذو القعدة سنة 1416 هـ الموافق 27 مارس عام 1996.

ألف الدكتور سيد طنطاوى مجلد "التفسير الوسيط للقرآن الكريم" والذى يضم 15 كتابا لتفسير القرآن الكريم، ويحوى 7 آلاف صفحة.

توفى الدكتور محمد سيد طنطاوى، فى مثل هذا اليوم 10 مارس عام 2010 عمر يناهز 81 عاما إثر نوبة قلبية تعرض لها أثناء حضوره إحدى الفعاليات الدينية فى السعودية.

صُلِّيت علي الدكتور محمد سيد طنطاوي صلاة العشاء فى المسجد النبوى الشريف فى المدينة المنورة ودفن فى مقبرة البقيع بجوار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.