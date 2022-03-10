/684499/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقة
تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، والتي من أبرزها مباراة برشلونة ضد فريق جالاتا سراي ضمن منافسات الدوري الأوروبي.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
يخوض فريق إشبيلية ضد وست هام يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:45.
يخوض فريق برشلونة ضد فريق جالاتا سراي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
يخوض فريق ليستر سيتي ضد رين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات الساعة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
يخوض وولفرهامبتون ضد واتفوردوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
يخوض ساوثهامتون ضد نيوكاسل يونايتد الساعة واتفوردوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً
يخوض نوريتش سيتي ضد تشيلسي واتفوردوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1
يخوض ليدز يونايتد ضد أستون فيلا الساعة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً.
حقق ريال مدريد الفوز على باريس سان جيرمان، بريمونتادا قوية من الفرنسي كريم بنزيما، بعد تأخر الفريق الملكي في الشوط الأول بهدف دون رد.
حجز ريال مدريد مقعد في الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هديفن، مجموع لقائي الذهاب والإياب.
أهداف كريم بنزيما
سجل ريال مدريد الهدف الأول له في شباك باريس سان جيرمان، والتعادل في اللقاء، في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة، من خلال خطأ فادح من الحارس جيانلويجي دوناروما في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء استغله فينيسوس جونيور ونجح في الوصول للكرة ثم مررها لزميله كريم بنزيمة المتمركز في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.
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