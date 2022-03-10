أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022 في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بهذه التغيرات، وقد تختلف الأسعار بين محل صاغة وغيره وفق قيمة المصنعية المضافة علي الوحدة الذهبية، حيث سجل الجرام عيار 21 صباح اليوم سعر 873 جنيه مصري، وبالنسبة لسعر الجرام عيار 24 فقد سجل 997 جنيه مصري. سعر الجرام عيار 21 سجل السعر اليوم 873 جنيها مصرياً. سعر الجرام عيار 24 سجل السعر اليوم 997 جنيها مصرياً. سعر الجرام عيار 18 سجل السعر اليوم 748 جنيها مصرياً. سعر الجنيه الذهب سجل السعر اليوم إلي 6984 جنيه سعر أوقية الذهب حيث سجل السعر 1986 دولار

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