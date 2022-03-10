الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا.. انخفاض كبير فى درجات الحرارة بدءا من اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، بينما يميل للبرودة على السواحل الغربية والشمالية، ويكون دافئا على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد بشدة من تقلبات الطقس خلال فترات الليل، مشددة على أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا، وخصوصا فى الساعات المتأخرة من الليل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، اليوم الخميس، قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.