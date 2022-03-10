جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، بينما يميل للبرودة على السواحل الغربية والشمالية، ويكون دافئا على جنوب الصعيد.
وحذرت الأرصاد بشدة من تقلبات الطقس خلال فترات الليل، مشددة على أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا، وخصوصا فى الساعات المتأخرة من الليل.
وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، اليوم الخميس، قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا.. انخفاض كبير فى درجات الحرارة بدءا من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.