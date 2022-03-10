تصل لـ القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، بينما سيكون مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. أما ليلا، فيسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.