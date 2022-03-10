الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية مؤثرة على طقس اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك نشاطا لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.