أرقام.. سفير الصين بالقاهرة يكشف حجم تطور العلاقات مع مصر

جدة - نرمين السيد - قال سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن العلاقات بين بلاده ومصر تقدمت بشكل كبير فيما يخص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والصداقة بين شعبى البلدين حتى أصبحت نموذجا يحتذى به، رغم الظروف والتحديات والاضطرابات التى يشهدها العالم.





وعقد ليتشيانج، مؤتمرًا صحفيًا عبر البث المباشر على موقع "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، قال فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك فى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين الشهر الماضى، وعقد قمة ثنائية مع الرئيس الصينى شى جين بينج، حيث ناقش الزعيمان خطط التعاون الشاملة والتشاور التى نتج عنها توافقات استراتيجية، مشيرًا إلى بلاده تعمل على تنفيذ هذه التوافقات المهمة.

وأعلن السفير الصينى أن بلاده قررت إهداء مصر 60 مليون جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال العام الجارى، مقسمة على دفعات، بهدف تطعيم 70 مليون مصرى بحلول منتصف هذا العام وتحقيق المناعة للشعب المصرى.

وأوضح أن الشركات الصينية تلعب دورًا مهمًا فى التعاون لمكافحة وباء كورونا حيث قررت شركة سينوفاك الصينية إهداء مصر مجتمع تبريد تخزين للقاحات لشركة فاكسيرا، وهذا يعد أكبر مخزن تبريد فى إفريقيا، وهو ما سيسهم فى دعم قدرات مصر على إنتاج وتخزين اللقاحات.

وأفاد بأن الشركات الصينية تتعاون مع نظيرتها المصرية على تطوير وإنتاج اللقاحات من خلال نقل التكنولوجيا ودعم القدرة الإنتاجية معربا عن سعادته فى ثقة الشعب المصرى فى اللقاحات الصينية، والتى تم استخدامها على نطاق واسع فى البلاد.

وأشار الدبلوماسى الصينى إلى أنه تم تقديم نصف مليون جرعة من اللقاح للشعب الفلسطينى بهدف مساعدتهم على مكافحة الوباء ومواجهة الأزمة الإنسانية فى إطار التعاون المصرى - الصينى.

وقال ليتشيانج إن التبادل التجارى بين مصر والصين بلغ نحو 9.9 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 37.3 فى المائة العام الماضى، بينما وصلت الاستثمار الصينية فى التسع الأشهر الأولى من العام الماضى نحو 223 مليون دولار بمعدل زيادة مرة ونصف، مؤكدا استمرار العمل فى حى الأعمال والمال فى العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع القطار الكهربائى فى مدينة العاشر من رمضان بجانب منطقة التعاون الصناعى الصينى – المصرى "تيدا" فى السويس التى ساهمت فى خلق 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وذكر ليتشيانج أن الصين تدعم مصر فى استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم فى مدينة شرم الشيخ والتى تعد قمة عالمية هامة، لافتا إلى أن بكين تتعاون مع مصر فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تشمل الطاقة الشمسية والرياح.